В Антальї зафіксовано абсолютний температурний рекорд

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Аномальна спека спостерігається на півдні Туреччини, в туристичної столиці країни Антальї в суботу зафіксована рекордна температура — 45,4 градуси, повідомляє агентство Anadolu.



В історії спостережень Центру регіонального прогнозування та попереджень Анталії це абсолютний рекорд. В останній раз тут стовпчики термометра піднімалися вище 45 градусів в 1929 році.

Температурним рекордом останніх десятиліть в Антальї до вчорашнього дня вважалася температура в 45 градусів, яка була зафіксована 12 липня 2000 року.

Синоптики відзначають, що температура на півдні Туреччини зараз на 10-12 градусів вище середньої норми. Згідно прогнозам, максимальна температура повітря в Антальї в неділю складе 43 градуси, а з понеділка опуститься до 35-37 градусів.