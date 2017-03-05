В Антарктиді офіційно зафіксований температурний рекорд

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Абсолютний максимум +17.3° був зафіксований ще 24 березня 2015 року на аргентинській станції Експеранса, розташованої в найпівнічнішій точці крижаного материка. Знадобилося майже два роки для того, аби Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) проаналізувала результати спостережень в Антарктиді в рамках програми з вивчення глобального потепління і зафіксувала рекорд офіційно.



Діапазон коливання температур на шостому континенті планети зазвичай становить 10-60 градусів, природно, зі знаком «-«. Підтвердження максимальної і мінімальної температур допоможе створити картину погоди та клімату на південному полюсі Землі, вважають фахівці з антарктичному клімату.

Як відомо, шостий континент зберігає 90% запасів прісної води планети а у вигляді льоду. Товщина крижаного панцира сягає майже 5 км. Якщо всі льоди Антарктиди розтануть, то рівень води в Світовому океані підніметься на 60 метрів! Це означає, що незважаючи на віддаленість від найбільш населених регіонів погода в Антарктиді дуже важлива для людства.

Температурний рекорд «великої Антарктиди», материка разом з островами південніше 60-го градуса південної широти, був зафіксований 30 січня 1982 року на острові Сігні, що входить в Оркнейський архіпелаг. В той день стовпчик термометра піднявся до позначки 19,8°С. Ще один рекорд — найбільш високої температури на висоті не нижче 2500 метрів над рівнем моря, був встановлений 28 грудня 1980 року і склав -7.0°C. За темпами зростання температур Антарктида на першому місці: за останні століття середня температура підвищилася на 3°C.

Рекорд найнижчої температури на планеті дорівнює -89.2°C. Така температура була зафіксована на радянській станції «Восток» в центрі крижаного континенту 21 липня 1983 року.

Сьогодні, 4 березня, на станції Експеранса (Антарктида) температура вдень очікується -8…-10 градусів, малохмарна погода, без опадів.