В Антарктиді знайшли мільйони «втрачених» пінгвінів

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Вчені з австралійського Аделаїдського університету при сприянні їх французьких і японських колег прийшли до досить несподіваних висновків. Виявилося, що їх колеги раніше недорахувалися приблизно 3,6 млн пінгвінів Аделі, які проживають на території Східної Антарктиди. Всього, згідно з новими висновками, там мешкає 6 млн особин. Результати дослідження були викладені на сайті Антарктичного австралійського підрозділу Міністерства навколишнього середовища.

Причина «недоліку» птахів криється в тому, що фахівці не врахували повадки цих істот. Вчені підрахували пари пінгвінів, які розмножуються, однак не врахували, що багато птахів ведуть самотній спосіб життя. Останні не гніздяться на суші і полюють в морі. Виявити помилку допомогли наземні і повітряні зйомки, які проводили протягом декількох сезонів. Тепер, використовуючи нові дані, дослідники зможуть сказати більше про особливості пари пінгвінів Аделі.

Колонії цих тварин можна зустріти по всій Антарктиді. В період з жовтня по лютий пінгвіни Аделі в основному знаходяться на березі: це період гніздування і розмноження. Тварини вибирають кам’янисті райони, які не покриває крига. Дослідні табори розташовуються поблизу, так що можна вчасно оцінити, яка з колоній потребує захисту.

Пінгвін Аделі є нелітаючим птахом із загону пінгвіноподібних. Це один з найпоширеніших видів пінгвінів на Землі. Довжина тулуба істоти в середньому становить приблизно 70 см, вага дорівнює приблизно 6 кг. Верх тіла чорний, а черево у цих пінгвінів біле. Живуть птахи 12 років.