В Аргентині знайшли яйця динозаврів

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Яйця динозаврів були виявлені в провінції Неукен на півдні Аргентини, їх вік налічує 70 млн років.



Всередині яєць збереглися рештки ембріонів динозаврів. Як розповіла голова департаменту із захисту культурної спадщини Неукена Клаудія Делья Негра, для вчених це знахідка має величезне значення. «Вони повністю досліджують ембріони, і вже вдалося зробити аналіз ембріональної шкіри і зубів», — зазначила вона. За її словами, яйця дійшли до наших часів у гарному стані завдяки тому, що місцевість, де вони були знайдені, колись була болотом, яке потім було поховане під вулканічними відкладеннями.

Гніздо динозаврів випадково знайшов місцевий пастух поблизу населеного пункту Агуада-Сан-Роке ще кілька років тому, проте вчені повідомили про знахідку тільки зараз. Як відзначили дослідники, це не перше таке відкриття у провінції. У 1997 році вченим також вдалося знайти рештки пташенят стародавніх плазунів.

Як зазначила Делья Негра, в районі, де були виявлені яйця, регулярно знаходять гнізда динозаврів, а також залишки тварин, які їх руйнували. Вона висловила надію, що в цьому місці вдасться створити палеонтологічний парк, який дозволить зберегти цю зону для наступних поколінь. Крім того, на думку Дельї Негра, парк може стати популярною туристичною визначною пам’яткою і створити нові робочі місця в Агуада-Сан-Роке.