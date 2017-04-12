В Арктиці обладнують світовий архів

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Враховуючи занепокоєння з приводу зберігання і захисту інформації, єдиним безпечним місцем для зберігання рідкісних текстів, історично значущих документів і безцінних цифрових даних може стати сховище на далекому норвезькому архіпелазі, поховане під шаром вічної мерзлоти.



Всесвітній арктичний архів знаходиться в тій же залишеный вугільній шахті, в тому ж селищі, на тому ж острові, що і Всесвітнє сховище насіння, в якому зберігаються приблизно півмільярда насіння. Якщо світ загине від катаклізму — радіоактивних опадів, електромагнітного випромінювання, підйому рівня моря, сонячної бурі, епідемії зомбі, — насіння для зародження нової цивілізації будуть у безпеці у підземному сховищі Судного дня. Місце однаково віддалене від континентальної Норвегії та Північного полюса і розташоване поруч з населеним пунктом Лонгйір.

Всесвітній арктичний архів не дасть загинути найважливішій інформації людства за будь-якої катастрофи. Він знаходиться під землею в замерзлій гори з пісковика в давно закритій шахті. Дані залишаться сухими, навіть якщо почнуть танути крижані шапки Арктики. Зміст архіву захищений від кібератак.

Сховище відкрилося наприкінці минулого місяця, і в ньому вже містяться документи та інформація від трьох країн — Бразилії, Мексики і, природно, Норвегії.

Мексика передала в сховище конституцію, декларацію про незалежність і інші документи історичної та культурної значущості. Бразилія помістила в архів конституційні документи, копію закону про заборону рабства і фотографії міста Бразиліа.

Вміст Світового арктичного архіву збережеться якщо не вічність, то 500-1000 років. Дані зберігаються на аналоговій плівці. А це означає, що ніхто не зможе поміняти архівну інформацію.

Ось як це працює: країна завантажує текст, зображення, аудіо або відео на сервера Piql. Ця інформація передається на спеціальну плівку, яка розроблена, щоб протистояти зносу. Потім її поміщають в безпечну коробку і укріплене сховище. Поки інтернет і сервера працюють, інформація буде доступною для пошуку онлайн. За запитом дані можуть бути отримані в цифровому вигляді або передані в твердому форматі.