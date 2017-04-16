В атмосфері Марса знайшли «річки» з металів

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Нові дані із зонда MAVEN показують, що в атмосфері Марса містяться не тільки водень, вуглекислота й азот, але й своєрідні стрічки з іонів металів, які потрапили на червону планету разом з мікрометеоритами, повідомляє НАСА.



«MAVEN вперше безпосередньо зафіксував постійну присутність іонів металів в іоносфері будь-якої іншої планети, крім Землі. Іони металів живуть в атмосфері дуже довго, і за цей час вони встигають пройти великі відстані під впливом вітрів і електричних полів. Це дозволяє використовувати їх для спостережень за потоками повітря в іоносфері», — розповідає Джозеф Гребовські (Joseph Grebowsky) з Центру космічних польотів НАСА імені Годдарда.

Як вважають планетологи, в далекому минулому, близько чотирьох мільярдів років тому Марс був дуже схожий на Землю. Він володів густою атмосферою, океанами з води і досить м’яким кліматом, що робило його потенційно придатним для зародження життя. Приблизно через мільярд років Марс перетворився в безжиттєву пустелю – його атмосфера зникла в космос, а запаси води або зникли, або замерзли і були приховані під пісками червоної планети.

Чому це сталося? Сьогодні вчені думають, що причиною було те, що у Марса, на відміну від Землі і Юпітера, немає власного магнітного поля або воно зникло в перші кілька сотень мільйонів років життя планети. В результаті частинки сонячного вітру, які стикаються з атмосферою Марса, в буквальному сенсі «обдерли» її і позбавили планету 99% запасів повітря.

У 2013 році НАСА відправило до Марса зонд MAVEN, щоб розкрити загадку того, коли і як зникла атмосфера Марса, та пошуку можливих причин цього катаклізму. Відразу після прибуття MAVEN до червоної планеті вчені почали фіксувати дивні сліди металів і пилу у верхніх шарах атмосфери, які вони не очікували побачити.

Як розповідає Гребовські, спочатку вони вважали джерелом цих матеріалів «хвіст» комети Сайдинг-Спрінг, через який Марс пролетів в жовтні 2014 року, проте наступні два роки спостережень показали, що іони натрію, магнію, заліза та інших металів нікуди не зникли. Це змусило вчених шукати потенційне джерело даних речовин на Марсі і за його межами.

Проаналізувавши дані, зібрані MAVEN, наукова команда НАСА прийшла до висновку, що джерелом металів є марсіанські мікрометеорити, які постійно згоряють в атмосфері Марса. Вони містять у собі невеликі кількості різних металів, які іонізуються при згорянні метеорита і продовжують літати в іоносфері планети дуже довгий час.

Як вважають вчені, подібні процеси повинні відбуватися і в атмосферах інших планет Сонячної системи. Цей фактор, за словами планетологів, слід враховувати при створенні апаратів, що спускаються, так як подібний шар металів в атмосфері може заважати роботі систем зв’язку з Землею або зондами на орбіті.

Що цікаво, ці іони, на відміну від їхніх побратимів на Землі, організовані в красиві шари лише в певних частинах марсіанської атмосфери, розташованих над тими регіонами Марса, в породах яких збереглися залишки первинного магнітного поля червоної планети. Зараз вчені досліджують ці відмінності між Землею і Марсом, намагаючись зрозуміти, як вони можуть впливати на процес випаровування марсіанської атмосфери.