В атмосфері Землі виявлені надзвукові потоки плазми

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Надзвукові швидкості і температура до 10000 °С саме такі екстремальні показники зареєстрували вчені, яким вдалося зафіксувати іоносферні плазмові потоки.



Сонячний вітер, який взаємодіє з іоносферою і магнітосферою Землі і створює впорядковані течії заряджених частинок, які відіграють важливу роль в появі полярних сяйв і деяких інших висотних явищ. Виявити «струми Біркеланда», які існують на висотах від 80 до 1000 км, вдалося лише наприкінці 1960-х.

Сьогодні їх досліджують з допомогою трьох європейських супутників, які літають на висотах від 460 до 530 км і вивчають магнітні явища, що відбуваються як в атмосфері, так і в надрах Землі. Нещодавно саме ці супутники зафіксували потоки плазми, яка втягується в рух іоносферними струмами.

Під впливом потужних електромагнітних полів плазма розганяється до надзвукових швидкостей і розжарюється майже до 10000 °С. Прямуючи до полюсів планети вона отримує на шляху додаткову енергію і частина цих потоків вирушає далі в космос. Ці процеси справляють помітний вплив на хімічний склад верхніх шарів атмосфери.

Учені так само повідомили, що сила струмів Біркеланда в Північній півкулі вища, ніж у Південній. Причина цього залишається невідомою.