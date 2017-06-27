В Австралії коали побилися посередині шосе (відео)

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В Австралії пара коал побилися прямо посередині шосе ледь не потрапивши під проїжджаючу повз вантажівку. На щастя, водія зуміла попередити місцева мешканка.

Шерон Брейслі натрапила на забіяк 22 червня, проїжджаючи по одній з доріг в околицях міста Портленд у штаті Вікторія. Жінка зупинила машину і спочатку спробувала прогнати коал з дороги сигналом гудка, але безуспішно.

Після цього Брейслі вийшла з автомобіля і стала відганяти звірят на узбіччя криками і помахами рук. Раптом вона почула шум вантажівки, що наближалася з-за повороту і, на щастя, вчасно встигла попередити водія про небезпеку. Вантажівка в результаті змогла об’їхати коал по узбіччю.

Лише потім австралійка нарешті змогла за допомогою взятого з машини рушника прогнати коал в придорожні кущі.