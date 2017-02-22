В Австрії знайшли «мобільник шумерів»?

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Інтернет цікава штука, де періодично спливають старі новини, які видаються за нові. Зараз всі інтернет ЗМІ, забиті цією «новиною» про знайдений в Австрії артефакт, схожий на глиняну копію стільникового телефону.

Сама «новина» вперше з’явилася в 2012 році і чому вона знову спливла незрозуміло, з урахуванням того, що з походженням цього «стародавнього артефакту» давно розібралися.



Артефакт, дійсно існує, але справа в тому. що він зовсім не древній. Його створили німецькі скульптори Каріна і Карл Вейнгартнери у 2012 році в студії Art Replik Studio. Фото розмістили на своїй сторінці в Facebook з поясненням, що ось так міг би виглядати мобільний телефон у стародавніх шумерів, якби мобільні телефони тоді існували.



Одже, цей «древній артефакт» є сучасним арт-об’єктом. Західні ЗМІ просто взяли фото зі сторінки авторів і розтиражували його з вигаданим описом того, що він був знайдений в Австрії, і запустили цей фейк в мережу. Як можна бачити, незважаючи на те, що походження «артефакту» давно з’ясовано, ця «качка» досі живе.