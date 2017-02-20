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оцінок, середнє:из 5)

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Компания АвтоЭнтерпрайз начала установку уникальных зарядных станций, аналогов которых нет в Украине. Все владельцы электрокаров уже сегодня могут ощутить на себе удобство данных зарядок. Это сертифицированные устройства, быстро и просто подзаряжающие электромобиль.

В чем преимущества зарядок “АвтоЭнтерпрайз”?

Благодаря высокой мощности (30 кВт), трёхпортовая установка может одновременно подзаряжать 3 автомобиля.

Содержит софт и хард способный идентифицировать VIN код электромобилей и, таким образом, провести авторизацию (единственные зарядные станции после Tesla).

Содержит интерфейс для онлайн просмотра состояния заряда Электромобилей.

Полная онлайн авторизация через вэб сайт. Для возможности использования зарядных станций, необходимо зарегистрировать свой электромобиль по специальной форме на сайте charge.autoenterprise.com.ua

В личном кабинете Вы можете посмотреть свой текущий баланс, а также историю движения средств. В случае низкого баланса, его можно пополнить через личную банковскую карту.

Авторизация через карту MIFARE (бесконтактные пластиковые смарт-карты).

Онлайн управление автомобилями и процессом зарядки

Полностью может обновляется с сервера данные во всех станциях и при этом не останавливая текущие процессы зарядки.

Полная самодиагностика и диагностика Электромобилей.

Сообщение отсылаемое инженерам и сервисникам с кодом описанием и методом устранения.

Сообщение владельцу о состоянии заряда на 80%,90%,95% и 100% а также время до окончания заряда.

Есть возможность бронирования места заранее при помощи мобильного приложения. При помощи него можно отслеживать рабочие станции и свободные порты.

Онлайн выставление тарифов за 1 кВт и за 1 минуту зарядки. (Собственником)

За счёт пункта 10 исключает требования по лицензии на торговлю электроэнергией

Вы можете подзаряжать свой электромобиль в кредит (до 5000 грн).

Все устройства имеют сертификат соответствия (Сертифікат відповідності, № UA1.096.0038414-16 от 02.11.2016. Выдан ОС “Метрологія” ННЦ “Інститут метрології”, 61002, м. Харків, вул. Мироносинська, 42. Свідоцтво про призначення № UA.P.096 від 01.03.2012 р.)

Клиент может, будучи в пути, самостоятельно заранее забронировать себе порт на необходимой зарядной станции. В таком случае, при бронировании места через онлайн-сервис, считается отдельно время зарядки, а также время аренды паркоместа. Но, таким образом, водитель заранее может видеть, сколько портов занято и быть уверенным в том, что по его приезду он сможет подзарядить свой электромобиль.

Водители могут сами отслеживать и контролировать все действия, связанные с зарядкой своего транспорта, при этом даже не находясь в непосредственной близости от электромобиля. Это новый, уникальный сервис, доступный только на зарядках “АвтоЭнтерпрайз” для максимального комфорта своих клиентов.