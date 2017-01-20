В цьому році Airbus випробує безпілотне аеротаксі

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Компанія Airbus планує випробувати безпілотну літаючу машину власного виробництва до кінця року. Як пише Reuters, для створення прототипу літаючих авто, а також для розроблення для них правил руху компанія створила новий підрозділ Urban Air Mobility.

Так як навчання, управління літальним апаратом – процес тривалий і складний, в компанії збираються його повністю автоматизувати. Літаюче авто буде самостійно злітати і сідати, людині достатньо буде просто викликати відповідний транспорт через спеціальний додаток.

За словами генерального директора компанії Тома Ендерса, Airbus дуже серйозно займається розвитком напрямку безпілотних літаючих авто. Нова система дозволить економити мільярди доларів на міській інфраструктурі.

Не так давно компанія отримала патент на модульну кабіну, в якій розміщуються пасажири ще до подачі літака. З допомогою крана кабіна встановлюється на основну частину літака, після зняття попереднього модуля. Як вважають розробники, це суттєво скоротить час підготовки літака до польоту і дозволить розміщувати на борту більше пасажирів.