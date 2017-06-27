В Греції відзначається нашестя змій

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Змії наповнили Ларісу — п’яте за величиною місто Греції, розташоване в області Фессалія. Як повідомляє місцевий портал News247, тут зареєстровано вже кілька десятків випадків вільного переміщення плазунів по центру міста.



ЗМІ пишуть, що цей феномен може бути пов’язаний зі сейсмічною активністю. Тим не менш, місцеві мешканці звинувачують у всьому муніципальну владу, яка, на їхню думку, недостатньо добре стежать за чистотою в місті, а також з погодними дивацтвами.

«Думаю, що збільшення чисельності змій відбувається через погодні умови, які є нетиповими для Ларісу останнім часом», — зазначає заступник мера міста Йоргос Заутсос.

У зв’язку з цим, за його словами, у місцях, де раніше було посушливо, зараз дощі сприяли бурхливому зростанню зелені.