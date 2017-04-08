В японських хроніках знайшли згадки про давні мега-спалахи на Сонці

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Згадки незвично яскравих «північних сяйв» в середньовічних японських і китайських хроніках допомогли вченим дізнатися про серії найпотужніших спалахів на Сонці в 11-12 століттях, сліди яких «закарбувалися» в річних кільцях дерев, йдеться в статті, опублікованій в журналі Space Weather.



«Ми знайшли в цих хроніках десять випадків, коли небо над Китаєм або Японією кілька ночей освітлювали спалахи північного сяйва. В кільцях дерев, які сформувалися в ті роки, коли сталися ці спалахи, частка «важкого» вуглецю-14 знижена, що вказує на високий рівень сонячної активності», — розповідає історик Хісасі Хаякава (Hisashi Hayakawa) з університету Кіото (Японія).

На Сонці періодично відбуваються спалахи — вибухоподібні виділення енергії у вигляді світла, тепла і рентгенівського випромінювання. Потужні спалахи «пробивають» магнітний щит Землі. Вони порушують роботу систем радіозв’язку, супутників і загрожують здоров’ю космонавтів, що працюють на МКС. Наприклад, спалах на Сонці в березні 1989 року позбавив Канаду великої частини її електромереж, завдавши збитків у 13,2 мільйона доларів США.

Вважається, що найбільш потужний спалах стався в 1859 році під час так званої «події Каррінгтона«. Тоді виділилося приблизно 10 йоттоджоулей (10 в 25 ступені) енергії, що в 20 разів більше, ніж під час падіння метеорита, який знищив динозаврів і морських рептилій. За прогнозами НАСА, ймовірність повторення такої події сьогодні становить близько 12%.

З цієї причини, як розповідає Хаякава, історики, астрономи і фізики активно намагаються знайти сліди інших мега-спалахів у викопній і письмовій історії Землі, які допомогли б нам визначити, як часто відбуваються такі події, і які наслідки слід очікувати від них.

Японські фізики та історики дізналися відразу про декілька потужних спалахів такого типу, вивчаючи дві середньовічні хроніки – японську Мейгецукі і китайську Сун-ши. Перша являє собою щоденник, який вів придворний поет Фудзівара Тейк, що жив в 12-13 століттях, а друга – історію династії Сун, яка правила Китаєм в 10-13 століттях.

Вивчаючи ці хроніки, Хаякава і його колеги натрапили на згадку незвичайного «червоного пару», складних фігур і сяйва в небесах, що Тейк і його китайські сучасники бачили 21-23 лютого 1204 року. Це сяйво, якщо вірити Сун-ши, з’явилося після появи особливо великої плями на Сонці. Схоже «полярне сяйво» в середніх широтах, як відзначають вчені, бачили очевидці події Каррінгтона.

Ці описи зацікавили вчених. Вони повністю проаналізували тексти хронік і знайшли в них дві сотні аналогічних випадків, близько десяти з яких підозрілим чином повторювалися через 27 днів (один оборот Сонця навколо своєї осі). Всі ці спалахи відбулися під час передбачуваного максимуму сонячної активності в 11-12 століттях, що змусило фізиків, які приєдналися до команди Хаякави, шукати їх сліди в реальному світі.

У минулому, японські вчені вже знаходили сліди наднових і гамма-сплесків в річних кільцях найдавніших кедрів, які росли на території «імперії Сонця» в 8-12 століттях нашої ери. Керуючись подібними міркуваннями, дослідники порівняли вміст кілець, які виникли у часи цих спалахів, з сусідніми шарами деревини, і виявили, що активність Сонця в ті роки справді була вкрай високою.

Багато з цих спалахів, як розповідають науковці, були породжені одними і тими ж плямами на Сонці: вони повторювалися з тією ж частотою, з якою Сонце робить один оборот навколо своєї осі. Інші спалахи, які тривали по п’ять днів або більше, були породжені, мабуть, кількома майже одночасними корональними викидами на Сонці.

Як відзначають Хаякава і його колеги, їм не вдалося знайти якихось трендів у частоті появи великих плям і потужних спалахів, крім їх зв’язку зі сонячним максимумом, що в цілому вказує на випадковий характер їх появи. Подальше вивчення спалахів, сподіваються вчені, допоможе зрозуміти, як часто такі події відбувалися в ранній історії людства, і чи можемо ми чекати їх повернення, коли Сонце ще раз вийде на пік активності.