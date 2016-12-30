В Індії побудують найвищу в світі статую (відео)

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В Індії відбулася покладення першого каменя в основу найбільшої в світі статуї. У церемонії брав участь прем’єр-міністр країни Нарендра Моді. Статуя буде побудована на честь національного героя Чатрапати Шіваджі. Її висота сягатиме 192 метри, що в два рази більше знаменитої Статуї Свободи.

Проект піддався громадській критиці через його високу вартість і шкоди для навколишнього середовища. Зведення статуї обійдеться майже в півмільярда доларів. Фігура Шіваджі на коні буде побудована в морі в 4 кілометрах від узбережжя міста Мумбаї.

Основа статуї займе площу близько 42 акрів. Закінчення будівництва заплановане на 2019 рік.

В даний час найвищою вважається статуя Будди Шак’ямуні в М’янмі. Її висота становить близько 130 метрів.