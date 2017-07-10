В Індії посадили 66 мільйонів дерев за 12 годин

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Індія, яка займає у світі 3 місце за обсягом викидів парникових газів, в рамках Паризької угоди по клімату зобов’язалася збільшити площу зелених насаджень в країні до 2030 року на 5 млн гектарів.



У перших числах липня на берегах річки Нармада в штаті Мадхья-Прадеш владою штату була організована масова посадка 66 млн дерев 20 різних видів, силами півтора мільйонів волонтерів, і для цього знадобилося лише 12 годин, що сама по собі заслуговує на включення в Книгу рекордів Гіннесса.

В ході попереднього аналогічного заходу, що відбувся в штаті Уттар-Прадеш в 2016 році, було посаджено 50 млн дерев.