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В Індії кобра, яка вмирала від спраги попросила допомоги у людей (відео)

в Відео 05.04.2017 8 пер.

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Сильна посуха, від якої потерпає населення Індії, негативно позначається і на тваринному світі країни. В одне село приповзла виснажена від зневоднення королівська кобра, яка вела себе дружелюбно і люди зрозуміли, що їй потрібна вода.


Кобру напоїли водою з пляшки, а потім відправили у ветеринарний пункт так як через виснаження вона важила всього 5 з половиною кілограмів.

Королівська кобра — найбільша отруйна змія у світі. Отрута королівської кобри має в основному нейротоксичну дію. Близько 7 мл вистачає, щоб смерть людини від укусу настала через 15 хвилин.

 
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