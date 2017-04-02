В Індонезії гігантський пітон проковтнув людини (відео +18)

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На індонезійському острові Сулавесі сталася жахлива подія — гігантський пітон проковтнув людину. Раніше подібних інцидентів не фіксувалося.



25 річний місцевий житель на ім’я Акбар пропав під час збору врожаю фруктів. Спочатку його сім’я шукала, а потім вже всі жителі його села. Пошуки дали результат, коли жителі знайшли взуття та інструменти Акбара, і у них з’явилися підозри, що чоловіка потягла гігантська змія.



Незабаром змію вдалося знайти за слідом, що залишає її тіло, і відразу стало зрозуміло, що всередині неї знаходиться тіло людини. Розміри чудовиська досягали 7 метрів в довжину. Змію вбили й розрізали, після чого витягли з неї тіло загиблого чоловіка.