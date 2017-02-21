В Індонезії прокинувся вулкан Анак-Кракатау

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Сильний термічний сигнал фіксується на вершині індонезійського вулкану Анак-Кракатау (у перекладі — «син Кракатау»), що видно на супутникових даних за останні дні. Що викликає тепловий сигнал поки точно невідомо.



У той час як невулканічні причини (наприклад, лісові пожежі) не можуть бути виключені, більш імовірно, що нова маса лави піднялася в кратер, ймовірно, у вигляді нового купола. У цьому випадку Кракатау може вступити в нову фазу виверження (останнє значне виверження було в вересні 2012 року), що статистично не буде сюрпризом.