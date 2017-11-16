В Індонезії шукають блогерів, які напоїли бегемота і оленя вином

Жителі Індонезії обурилися поведінкою блогерів, які зняли на відео і виклали в соцмережах те, як вони пригощають алкоголем тварин під час відвідування сафарі-парку. Серед напоєнних звірів виявилися, зокрема, бегемот і олень. Тепер жартівників розшукує поліція.

Інцидент стався в національному парку «Таман Сафарі» в західній частині острова Ява, пише Jakarta Post. На записі видно, як чоловік під схвальні вигуки своєї супутниці приманює до їх машини оленя морквиною, а потім виливає йому в рот вино з пляшки. Далі він плеще алкоголь в пащу бегемота.

Зняте відео жінка розмістила на своїй сторінці в «Інстаграмі», яку вона вела під псевдонімом @alyccaaa. Побачене викликало різке обурення інших користувачів, які поінформували про те, що трапилося адміністрацію парку.

Там, у свою чергу, повідомили про інцидент в поліцію. В даний час ветеринари парку намагаються встановити, як вплинуло «частування» на здоров’я тварин.

Після того, як вибухнув скандал, жінка видалила свою сторінку в соцмережі, а аккаунт її друга було переведено в закритий режим.