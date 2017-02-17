В Ісландії можуть вибухнути відразу чотири вулкана

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Ісландія відома численними вулканами. У країні їх 130 — є й активні і неактивні. Останні дані повідомляють, що чотири найбільших в Ісландії вулкана можуть вибухнути в найближчому майбутньому.



Виверження вулкана Ейяф’ядлаєкюдль в 2010 році не завдало великої шкоди економіці Європи. Величезна кількість авіарейсів було скасовано, через постраждали понад 10 млн пасажирів. Фінансові втрати склали 4,9 млрд доларів.

Вибухнути збираються чотири вулкана, а саме Ґекла, Бардарбунга і Ґрімсветн. Експерти заявляють, що виверження будь-якого з ісландських гігантів стане причиною хаосу в повітряному просторі по всьому світу і вплине на економіку країни. Кожен з цих вулканів може почати вивергатися в наступні кілька років.

Бардарбунга, який прокидався до життя зовсім недавно, веде себе так само, як перед виверженням в 2014-2015 роках. Катла демонструє тремтіння і виливає невеликі потоки лави. Ґрімсветн, який знаходиться поруч з Бардарбунгом, в останній раз вивергався в 2011 році. Тут фіксується постійна сейсмічна активність, що природно — адже джерело магми у нього таке ж, як у Бардарбунги.

Останнє виверження Ґекли відбулося у 2000 році. Дані показують, що виверження вулкана трапляються раз в 10 років. Виходить, що Ґекла запізнюється вже на 7 років, і наступне виверження буде катастрофічним.