В Іспанії сфотографували привид дитини (фото)

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У невеликому іспанському місті, в будівлі мерії з’явився привид дитини. За словами службовця, який зробив знімок, він раптом відчув, як повітря в приміщенні стало дуже холодним. Настільки холодним, що він був змушений надіти теплу куртку, потім стали лунати дивні звуки, ніби хтось тягнув щось важке по коридору.



Він подумав, що можливо це грабіжники й не включаючи світло, висунув руку з-за рогу і зробив кілька знімків, що б зняти злочинців. Подивився знімки і нікого не побачив. Виглянув у коридор і так само нічого не побачив. Жодних грабіжників там не виявилося. Ще раз подивився знімки і жахнувся — на них було чітко видно силует дивної істоти, схожої на дитину. Він відправив фотографії меру міста і попросив приїхати. Мер приїхав і відвіз переляканого службовця додому.



Мер міста Ліандро Мартін, спочатку вважав це невдалим жартом, але на наступний день, службовці мерії, які прийшли на роботу, стали скаржитися на страшний холод у приміщеннях. Викликали ремонтників, що б перевірити опалення і з ним було все гаразд — батареї були гарячими, але в приміщеннях було дійсно дуже холодно.

Ця дивна подія викликала паніку в місті, відразу згадали старі легенди про привид дівчинки, яку бачили колись в цьому ж будинку. Жителі закликали мера провести обряд вигнання демонів в приміщенні мерії, але він відмовився, сказавши, що це масовий психоз і він не буде робити ніяких обрядів вигнання і запрошувати для цього мисливців за демонами.