В легендарній Трої знайшли смертельно небезпечну давню інфекцію

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Вчені з університету Вісконсіна в Медісоні (США) відновили геном сапрофітного стафілокока, знайденого в похованні на околиці колись могутнього і легендарного міста Троя.

Дослідженню передувало відкриття, зроблене в 2005 році в Туреччині. Археологи з Тюбінгенського університету (Німеччина) на околиці легендарної Трої знайшли кладовище часів пізньої Візантійської імперії. В одному з поховань знаходився скелет жінки, яка померла близько 800 років тому. Увагу дослідників привернули два кальцинованих горбка розміром з полуницю, розташованих трохи нижче ребер. Зразки відправили на дослідження в США.

«Спочатку ми припустили, що горбки виникли через туберкульоз, — говорить співавтор дослідження Кейтлін Пепперелл з Вісконсинського університету. — Але подальший аналіз показав, що у жінки не було туберкульозу. А пізніше в зразках були знайдені кальциновані еритроцити, які містили бактеріальну ДНК небезпечної інфекції — хоріоамніоніта.»

За словами Пепперелл, зразки містили досить ДНК для повного відновлення геному двох видів бактерій: сапрофітний Стафілокок (Staphylococcus saprophyticus) і Гарднерелла вагіналіс (Gardnerella vaginalis). Ймовірно, вони і стали причиною смерті жінки, яка померла, як показав аналіз, у віці 30 років.

За словами дослідників, відновлення геному дозволило розширити знання про загрози, з якими стикалися жителі Візантійської імперії, а також про еволюцію сапрофітного стафілокока.