В ліжку може жити до 16 видів грибка

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В подушках, яким більше півтора року, можуть жити від чотирьох до 16 видів грибка. При цьому з більшою швидкістю вони поширюються в синтетичних подушках, ніж у пір’яних. Про це повідомила група учених з Університету Південного Манчестера, Університету Цинциннаті і Школи медицини Університету Нью-Йорка (США).



Вони провели дослідження і з’ясували, скільки небезпечних мікроорганізмів ховається в людських ліжках, а також як часто потрібно міняти постільну білизну.

За даними експертів, в ліжку можуть накопичуватися спори грибків, бактерії, шерсть тварин, земля, пилок, залишки поту, сечі і калу, лупа і верхній шар шкіри. Також можуть з’явитися небезпечні пилові кліщі, через які розвивається астма та ідіопатичний легеневий фіброз.

Дослідники настійно рекомендують міняти постільну білизну мінімум раз в тиждень — причому прати потрібно не тільки простирадла, наволочки, підодіяльники та наматрацники. Не зайвим буде регулярно здавати в хімчистку подушки, матраци і ковдри.