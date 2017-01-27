В Оклахомі на березі річки знайшли мертвого кита

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

США, штат Оклахома, у міському парку міста Маскогі на березі річки Арканзас, 23 січня знайшли величезну тушу мертвого горбатого кита.

Мертвого кита, виявив працівник парку і відразу повідомив про дивну знахідку в поліцію. Поліція обстежила місце, де лежав кіт і не знайшли ніяких слідів від транспортних засобів. Тому початкові припущення про те, що тіло мертвого кита, хтось привіз на машині і викинув у парку, не знайшли підтверджень.

Управління поліції, повідомило, що вони не знають, яким чином в міському парку, з’явилося мертве тіло горбатого кита за сотні кілометрів від їх природного середовища існування.

На місце події прибула команда вчених, які взяли зразки тканин мертвого кита. Вони планують провести аналіз для того, що б зрозуміти, чи плив чи кіт сам по річці і якщо так, то звідки саме він приплив.

Втім, навіть самі вчені не вірять в те, що величезний кит вагою 25 тонн, зміг проплисти по річці, а потім викинутися на берег. На даний момент, поява мертвого кита в міському парку, а так само причини його смерті, залишаються загадкою.