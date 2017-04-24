В пуповинній крові людини знайдені омолоджуючі речовини

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Американські нейробіологи з’ясували, що білки, які містяться в пуповинній крові людини, є засобом омолодження для старих мишей. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature, а коротко про нього повідомляє Стенфордський університет (США).



Вчені виявили, що ендогенний інгібітор металопротеїназ TIMP2 (tissue inhibitor of metallo roteinases 2) — білок, що міститься в плазмі пуповинної крові людини, — покращує когнітивні властивості старих мишей.

У цьому фахівці переконалися після того, як гризуни успішно пройшли тести на пам’ять, навчання і пластичність головного мозку (здатність адаптуватися до нової інформації), наприклад, лабіринт Барнса.

Випробуванням передував курс ін’єкції плазми пуповинної крові, що містить TIMP2.

Протеїн, як вважають автори, сприяв відновленню нормального функціонування гіпокампа. Вчені вважають, що даний білок може стати основою для розробки препаратів, що уповільнюють деградацію когнітивних властивостей головного мозку літніх людей.