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В штаті Арізона знайшли загадковий отвір в землі (фото)

в Фото 12.04.2017 268 пер.

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В американському штаті Аризона було випадково виявлено дивний отвір в землі. Ідеально кругла шахта, яка веде в глибини землі. Дивну дірку виявила Мішель Томпсон зі своїм сином Томасом поруч зі своїм будинком в пустелі Тонопа в 80 кілометрах на захід від міста Фенікс, відомого появою НЛО, який назвали » феноменом «Вогні Фенікса».


Про свою знахідку жінка повідомила журналістам, які одразу вирушили на місце подій. Що б дізнатися, що знаходиться на дні отвори, вони опустили в нього відеокамеру і побачили, що на дні ями валяється купа сміття, якісь ящики і відра. Глибина ідеально круглого отвору становила 10 метрів.

В штате Аризона нашли загадочное отверстие в земле
Втім до появи сміття, могли бути причетні місцеві жителі, які довідавшись про дивну дірку, стали кидати в неї різні предмети, що б визначити його глибину.

В штате Аризона нашли загадочное отверстие в земле
Після виходу сюжету про дивну дірку на телебаченні, права на дану свердловину заявило Бюро з управління земельними ресурсами, яке відразу надіслало на місце знаходження свердловини бульдозер, який і засипав загадковий отвір землею.

В штате Аризона нашли загадочное отверстие в земле
Цікаво, що дивна діра була облицьована бетоном, але її призначення так і залишилося загадкою.

 
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