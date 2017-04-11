В Швейцарії відмовляться від АЕС, а потужності ВДЕ збільшать в 14 разів

У Швейцарії пройде референдум по прийняттю «Енергетичної стратегії-2050», яка передбачає повну відмову від атомної енергії.
У січні 2017 Швейцарська народна партія (SVP) офіційно зареєструвала документи на проведення референдуму. Референдум з ухвалення оновленого тексту «Енергетичної стратегії-2050» пройде 21 травня 2017.
Текст «Стратегії» у вересні 2016 був схвалений парламентом. Сам же документ був представлений урядом у 2011 році, незабаром після аварії на АЕС «Фукусіма-1».
Документ розробляли протягом п’яти років. Центральний пункт «Стратегії» — поступове закриття всіх п’яти швейцарських атомних електростанцій протягом найближчих десятиліть. Швейцарська народна партія вважає, що цей документ обійдеться країні занадто дорого, завдавши удар по енергетичній галузі, повідомляє