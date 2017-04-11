В Швейцарії відмовляться від АЕС, а потужності ВДЕ збільшать в 14 разів

У січні 2017 Швейцарська народна партія (SVP) офіційно зареєструвала документи на проведення референдуму. Референдум з ухвалення оновленого тексту «Енергетичної стратегії-2050» пройде 21 травня 2017.

Текст «Стратегії» у вересні 2016 був схвалений парламентом. Сам же документ був представлений урядом у 2011 році, незабаром після аварії на АЕС «Фукусіма-1».