В теплих печерах під льодовиками Антарктиди процвітає життя

(1 оцінок, середнє: 4,00 из 5)

оцінок, середнє:из 5)

Загрузка... Загрузка...

Дослідники продовжують вивчати Антарктиду, яка зберігає ще чимало таємниць. Наприклад, не так давно тут були виявлені зразки найдавнішого льоду віком 2,7 мільйона років. Крім того, вивчення антарктичних озер допомогло розкрити секрет походження вірусів.



Нове відкриття зробила команда з Австралійського національного університету. Її дослідження показало, що під льодовиками Антарктиди в теплих печерах можуть жити рослини і тварини. Робота велася на самому південному острові планети – острові Росса. На ньому розташовується діючий вулкан (теж найпівденніший на Землі) під назвою Еребус. А поблизу цього вулкана під дією пари утворилися великі печерні системи.

За словами провідного автора роботи Керідвен Фрейзер (Ceridwen Fraser), аналіз зразків ґрунту, узятих в цьому регіоні, показав наявність слідів ДНК водоростей, мохів і безхребетних (членистоногих, нематод, малощетинкових червів). Сліди їх присутності знайдені як на підлідних, так і на відкритих ділянках.

«Усередині печер буває тепло – до 25 градусів за Цельсієм. Ви можете носити футболку там, і вам буде досить комфортно. Поряд з печерними «ротами» багато світла, і частина його просочується вглиб деяких печер, чому верхній шар льоду в них стає зовсім тонким», — розповідає Фрейзер.

Більша частина ДНК, виявлена її командою, належить рослинам і тваринам, які раніше знаходили і в інших частинах Антарктиди. Однак кілька фрагментів ДНК ученим виявилися не знайомі: їх просто не вдалося ідентифікувати. Фахівці вважають, що ця ДНК може належати раніше невідомим тваринам і рослинам.

Тепер вся увага дослідників буде зосереджена на пошуку самих носіїв ДНК. «Наступні кроки полягають у тому, щоб більш уважно вивчити печери і знайти живі організми. Якщо вони існують, це відкриває двері в захоплюючий новий світ», — відзначає співавтор роботи Лорі Коннелл (Laurie Connell) з Університету штату мен (США).

Така перспектива здається цілком реальною, оскільки раніше в антарктичних вулканічних печерах були знайдені різноманітні бактеріальні та грибні співтовариства. Тому цілком можливо, що і більш складні форми життя влаштувалися в тих печерах, додає ще один автор роботи, професор Крейґ Кері (Craig Cary) з Університету Вайкато (Нова Зеландія).

Дослідники відзначають, що Антарктида багата вулканами: тільки активних налічується більше 15 (і постійно виявляються нові). Не виключено, що багато з них мають по сусідству такі ж системи підлідних печер. Найбільшим сюрпризом було б знайти взаємозв’язок між цими печерами – тоді можна буде говорити про складну екосистему та біорізноманіття крижаного континенту.