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В Україні уряд стимулює виробництво альтернативної теплоенергетики

в Екологія 15.04.2017 44 пер.

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Президент України Петро Порошенко підписав закон України щодо стимулювання виробництва тепла з альтернативних джерел енергії.

В Украине правительство стимулирует производство альтернативной теплоэнергетики

Закон розроблений за участю Держенергоефективності і прийнятий парламентом 21 березня цього року, повідомляє elektrovesti.net

«Цим Законом ми надаємо інвесторам гарантії повернення коштів, залучених у виробництво тепла з альтернативних джерел енергії. Тепер інвестори будуть мати чітко встановлений на законодавчому рівні тариф на тепло «не з газу» на рівні 90% від тарифу на тепло з газу для потреб бюджетних установ та населення,» — прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук і додав, що сьогодні вже чимало зацікавлених працювати на цьому ринку.

Голова Агентства підкреслив, що від реалізації цього Закону виграють всі: держава, бізнес і, головне, споживачі.

Закон дозволить стимулювати залучення інвестицій у виробництво тепла «не з газу», щорічно заміняти більше 3 млрд м3 газу і залишати в бюджеті країни не менше $600 млн, збільшити обсяг виробництва тепла з відновлюваних джерел в централізованому теплопостачанні і, головне, зменшити тариф на тепло для споживачів на 10%.

 
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