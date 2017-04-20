В Україні з’явився мобільний додаток для захисту прав громадян

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Сьогодні, 20 квітня, в Українському кризовому медіа-центрі (УКМЦ) офіційно представили мобільний додаток «Каратєль», який стане новим словом в боротьбі з порушенням прав громадян. Щодня в соціальних мережах з’являється безліч публікацій з фотографіями порушень прав українців, з автомобілями, припаркованими на тротуарах, газонах тощо, які набирають багато поширень та уподобань, але винні до відповідальності не притягуються.

«На нашу думку, це може бути через небажання українців боротися за свої права чи певна юридична безграмотність. Тому ми вирішили створити сервіс задля вирішення цього питання – допомогти людям в декілька дотиків на своєму мобільному телефоні поскаржитися на майже будь-яке правопорушення. У нас там є і ями на дорозі, і автомобіль, припаркований з порушенням правил дорожнього руху, а також хамство чиновників, прострочені товари і не тільки», – розповів Андрій БОГДАНОВИЧ, голова громадської організації «Фундація.101».

Інтерактивний сервіс «Каратєль» не має аналогів в Україні. І вся інформація надана користувачами при реєстрації залишається анонімною, ГО «Фундація.101» надсилає звернення від свого імені. Механізм роботи додатку такий: робимо фото або відео, що буде доказом порушення і додаємо мінімальну інформацію, яка необхідна для розгляду цього звернення. Сформовані заявки від користувачів надсилаються безпосередньо до нашої організації, де юристи опрацьовують отриману інформацію і направляють звернення в той орган влади або приватну структуру (наприклад, супермаркет), які будуть зобов’язані розглянути й усунути це порушення.

Після того, як наша організація отримає офіційну відповідь на звернення, ми завантажуємо її в додаток, аби користувач міг з нею ознайомитися. Якщо він буде задоволений відповіддю чи, навпаки, вона його не влаштує, він зможе одразу в додатку оцінити її. Таким чином формуватимемо рейтинг органів влади, які потім будемо публікувати. По-суті, публічне оцінювання органів влади – це допоміжний інструмент для того, щоб ці звернення розглядалися якісніше, а проблеми вирішувалися швидше.

Проект «Каратєль» було створено за підтримки «People’s Project», яка є ефективною краудфандинговою платформою для збирання коштів. Вони вже частково фінансово підтримали проект, але і надалі планується збирання коштів для подальшого розвитку «Каратєля».

«Ми звертаємо увагу на соціальну напругу в Інтернеті, коли єдиним механізмом вирішення якоїсь проблеми є пост у Facebook або інформація в інших соцмережах, – почав свій виступ керівник Всеукраїнського центру волонтерів «People’s Project» Максим РЯБОКОНЬ. – І єдиний механізм, щось змінити, поскаржитися чи якось достукатися до органів влади – створити резонанс у суспільстві. Коли Андрій розповів мені про створення такого проекту, ми переговорили з нашими меценатами, які постійно нас підтримують, і знайшли фінансування для створення мобільної версії «Каратєля». Затим вирішили підтримати цей проект збиранням коштів на нашій платформі. Закликаю всіх використовувати цю програму, підтримати її фінансово, адже цей додаток є повністю безкоштовним».

Завантажити додаток можна зі сторінки в інтернеті karatel.101.ua . Підтримати проект фінансово можна через сайт peoplesproject.com .

Громадська організація «Фундація.101» в роботі над реалізацією проекту «Каратєль» відкрита для співпраці з органами влади, приватними установами та іншими громадськими організаціями. Давайте зробимо Україну кращою разом!