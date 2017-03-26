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В Японії досягли рекордного ККД сонячних панелей

в Технології 26.03.2017 64 пер.

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Група інженерів компанії Kaneka Corp. розробила кремнієві сонячні панелі з ККД 26,3% — це новий рекорд.

До 2030 року компанія планує знизити вартість кіловат-години електроенергії, що виробляється сонячними елементами, до 6 центів, повідомляє IEEE Spectrum.

Виробник каучуку і пластику з Осаки встановив новий рекорд ефективності звичайних сонячних панелей з монокристалічного кремнію. Інженери Kaneka застосували технологію гетероперехода, при якій позитивні і негативні заряди не залишають батарею, а з’єднуються і виробляють тепло.

Також вчені висунули електродну сітку з передньої сторони панелі, яка приймає світло, на задню. Методика дозволяє сонячній батареї вбирати більше сонячного світла.

Ефективність отриманих сонячних панелей складає 26,3%. Попередній рекорд встановила Panasonic, яка в 2014 році досягла показника 25,6%. Теоретично межа ККД кремнієвих панелей складає трохи більше 29% — і саме цього показника Kaneka планує досягти в найближчі роки.

 
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