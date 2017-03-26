В Японії досягли рекордного ККД сонячних панелей

Виробник каучуку і пластику з Осаки встановив новий рекорд ефективності звичайних сонячних панелей з монокристалічного кремнію. Інженери Kaneka застосували технологію гетероперехода, при якій позитивні і негативні заряди не залишають батарею, а з’єднуються і виробляють тепло.

Також вчені висунули електродну сітку з передньої сторони панелі, яка приймає світло, на задню. Методика дозволяє сонячній батареї вбирати більше сонячного світла.

Ефективність отриманих сонячних панелей складає 26,3%. Попередній рекорд встановила Panasonic, яка в 2014 році досягла показника 25,6%. Теоретично межа ККД кремнієвих панелей складає трохи більше 29% — і саме цього показника Kaneka планує досягти в найближчі роки.