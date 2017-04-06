В Японії мають намір налагодити випуск авіаційного палива з водоростей

Компанія планує налагодити виробництво 33 тис галонів/рік авіапалива. Партнером у цьому проекті виступить японський авіаперевізник All Nippon Airways (ANA).

Euglena має намір відкрити перший випробувальний полігон в Йокогамі, розташований поруч з токійським аеропортом. Другий завод компанія має намір відкрити до 2020 року, щоб знизити вартість біопалива. Попередні підрахунки свідчать, що реалізація проекту — це вартість авіаційного палива в 10% від ціни нафтового продукту.