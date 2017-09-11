В Японії об’єднають сільське господарство і сонячні станції

Тепер за допомогою стартапу з Токіо Sustainergy, який працює над технологіями відновлюваної енергії, Hitachi Capital і будівельна компанія Daiwa House Industry побудують на північному сході Японії дві сонячних ферми загальною потужністю 4 000 кВт. Кожна з них вироблятиме 2000 кВт, що більше потужності будь-якого аналогічного виробництва сонячної енергії в країні. Річний дохід від підприємства оцінюється в 140 млн ієн, або $1,27 млн.

Передбачається, що земля під панелями буде використовуватися для вирощування грибів, яким для зростання майже не потрібне сонячне світло. Щорічно під сонячними панелями буде виростати до 40 тонн грибів, що принесе фермерам відчутний додатковий дохід.

Що ще важливіше, бізнес-модель Hitachi Capital скасує перешкоди, з якими стикаються фермери при спробі ввести комерційне виробництво сонячної енергії на своїх землях. Тепер вони зможуть забезпечити достатньо сонячної енергії собі і продавати надлишки у громадську мережу.

Саме через те, що більшість молодих людей залишають сільську місцевість, переїжджаючи в мегаполіси, більша частина сільськогосподарських угідь Японії залишається занедбаною — більше 10% від усіх земель. Міністерство навколишнього середовища вважає, що пустки землі змогли б генерувати 70 000 мегават енергії, що забезпечило б 20 мільйонів сімей.