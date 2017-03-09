В Японії побудують найдовшу сонячну електростанцію в світі

Адміністрація японської столиці оголосила в грудні 2016 року про початок трьох великомасштабних проектів по створенню нових сонячних електростанцій в околицях міста. Одна з СЕС у рамках проекту, SGET Kamisu Mega Solar, стане однією з найдовших електростанцій у всьому світі.

Її потужність становить 20.3 МВТ, а протяжність 10 кілометрів. Підрядником проекту стала компанія JAG Energy Co Ltd, яка вже розпочала монтаж перших ділянок панелей сонячних батарей.

Всі три нові сонячні електростанції будуть побудовані в околицях Токіо.