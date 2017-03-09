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В Японії побудують найдовшу сонячну електростанцію в світі

в Технології 09.03.2017 31 пер.

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Сонячна електростанція SGET Kamisu Mega Solar буде розташовуватися уздовж залізничного шляхопроводу, а її довжина складе 10 кілометрів.

Адміністрація японської столиці оголосила в грудні 2016 року про початок трьох великомасштабних проектів по створенню нових сонячних електростанцій в околицях міста. Одна з СЕС у рамках проекту, SGET Kamisu Mega Solar, стане однією з найдовших електростанцій у всьому світі.

Її потужність становить 20.3 МВТ, а протяжність 10 кілометрів. Підрядником проекту стала компанія JAG Energy Co Ltd, яка вже розпочала монтаж перших ділянок панелей сонячних батарей.

Всі три нові сонячні електростанції будуть побудовані в околицях Токіо.

 
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