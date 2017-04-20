В Японії відходи використовують для виробництва електроенергії

Селище Нагасіма на півдні одного з великих японських островів Кюсю населений заможними тваринниками, які успішно продають свою високоякісну продукцію. Проте до недавнього часу вони ніяк не могли вирішити одну проблему — цілодобово стояв сморід: Нагасіме на 10 тис. жителів припадає приблизно 50 тис. свиней.

Місцеві фермери разом з адміністрацією селища створили фірму, яка буде переробляти гній в метан і використовувати цей біогаз для виробництва електроенергії. Вони скористалися постановою уряду Японії від 2012 року, яка зобов’язує спеціалізовані енергетичні компанії протягом певного часу закуповувати за досить високими цінами продукцію такого роду приватних електростанцій. За допомогою подібних заходів Токіо заохочує використання нових відновлюваних джерел енергії, включаючи енергію сонця, вітру і той біогаз, одержуваний при переробці харчових відходів або гною.

Будівництво електростанцій на біогазі обходиться в багато разів дорожче, ніж установка сонячних батарей або вітряків, проте до теперішнього часу, за урядовими даними, видано дозволи вже майже на 180 таких проектів. З них 85 станцій на гної вже приступили до роботи. Створення електростанції на біогазі дозволяє одним ударом вирішувати два завдання — продавати електроенергію за встановленими владою вигідними тарифами і попутно вирішувати непросте питання про утилізацію пахучих відходів.