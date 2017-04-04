В Єгипті знайшли невідому раніше піраміду

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Єгипетські археологи виявили в районі Дахшуре під Каїром залишки стародавньої піраміди, ймовірно, часів XIII династії фараонів (XVIII — XVII століття до нашої ери), йдеться в заяві міністерства у справах пам’яток старовини Єгипту.



Залишки споруди були виявлені на південь від знаменитої «ламаної» піраміда Снофру. «Виявлена частина знаходиться в хорошому стані, археологічна місія продовжить роботи в надії виявити інші частини піраміди», — заявив керівник центрального управління міністерства з Каїру і Гізі Аля аш-Шахат.

Відкрита частина піраміди, можливо, являє собою прохід, який вів всередину споруди, а потім піднімався до поверхні землі і пов’язував наземні приміщення. Археологи виявили також частину алебастрової таблички з ієрогліфами розміром 17 на 15 сантиметрів і уламки кам’яних блоків.

Дахшуре, розташований в 26 кілометрах від Каїра, був некрополем єгипетських фараонів епохи Стародавнього і Середнього царств. Там знаходяться кілька пірамід. Найкраще збереглася так звана «ламана» піраміда Снофру (приблизно 2613-2589 рр. до нашої ери).