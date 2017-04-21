В ЄС більше не будуть будувати вугільні електростанції

Енергопостачальні компанії з країн Євросоюзу зобов’язалися припинити інвестиції в будівництво нових вугільних електростанцій.

Відмова від інвестицій у нові вугільні електростанції підтримало 3500 енергопостачальних компаній з 26 країн ЄС. Про рішення стало відомо на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє The Guardian. Проти ініціативи виступили тільки Польща та Греція.

В організації Eurelectric, яка представляє 3500 європейських компаній (загальна вартість активів — 200 млрд євро), назвали рішення необхідне для виконання умов Паризької угоди.

«Стало очевидно, що у вугілля в Євросоюзі немає майбутнього. Залишилося тільки зрозуміти, коли його епоха закінчиться, і як вугільна промисловість буде боротися за своє існування», — зазначив глава Climate Action Network Europe Вендел Тріо.

У 2016 році по всьому світу будівництво вугільних електростанцій скоротилася на дві третини, більшість з яких в США і Європі. Як відомо, Франція до 2023 року повністю виведе з експлуатації всі вугільні електростанції, а Британія — у 2025. Повністю відмовитися від вугільної енергетики до 2030 року планують Нідерланди та Канада.