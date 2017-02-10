В Європі побудують мережу надшвидких зарядних станцій для електромобілів

Найбільші автовиробники Європи акумулюють сили, щоб побудувати на континенті мережу надшвидкісних зарядних станцій, щоб збільшити попит на електромобілі і похитнути домінуюче становище Tesla на ринку.
BMW, Volkswagen і Daimler планують побудувати в Європі приблизно 400 зарядних станцій нового покоління, які зможуть зарядити електромобіль за кілька хвилин, замість годин.
Для зарядки електромобіля потрібно витратити чимало часу, що є головним недоліком електрифікованого транспорту порівняно зі звичайними бензиновими автомобілями.
Установка нових, більш швидких зарядних пристроїв допоможе вирішити цю проблему, а також заповнити пролом між традиційними автовиробниками і Tesla, власні зарядні станції якої є найшвидшими на ринку.
Потужність нових європейських зарядних станцій буде дорівнює 350 кВт, що в три рази більше, ніж у станцій Tesla. За оцінками експертів, вартість однієї такої зарядної станції обійдеться приблизно в 200 тисяч євро.
Натхнення: greenevolution.ru