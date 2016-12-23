В Європі пробуджується супервулкан, який вбив неандертальців

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Італійські і французькі геофізики показали, що тиск газів під Флегрейськими полями наближається до критичного рівня. Це означає, що у районі Неаполя (Італія) може статися виверження супервулкана, який, ймовірно, близько 40 тисяч років тому викликав вимирання неандертальців. Присвячене цьому дослідження опубліковане в журналі Nature.

З 1950 року Флегрейські поля демонструють наростаючу активність. За останні 15 років учені спостерігали збільшення частоти подій, пов’язаних з підняттям, нагріванням і викидом газів, прихованих під кальдерою — улоговиною, що залишилася після обвалення і ерозії стінок вулкана.

Комп’ютерне моделювання дозволило зробити висновок, що тиск газів в магмі, який дрімає під супервулканом, наближається до свого критичного значення. Конкретних термінів пробудження вулкана автори дослідження не називають.

На місці Флегрейських полів розташовувався найбільший з вивергаючих в останні 200 тисяч років у Європі вулкан. Згідно з популярною гіпотезою, виверження, що сталося 39 тисяч років тому, могло спровокувати вимирання неандертальців.