Ватикан передав ЦРУ машину часу

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У 60-ті роки ХХ століття ЦРУ і британська розвідка отримали від Ватикану технології, що дозволяють контролювати час. Про це стверджує Альфред Ламбремон Вебре, автор ряду книг, присвячених подорожам в часі.



За словами Вебре, у Ватикану є пристрій, здатний бачити крізь час. З його допомогою можна розглянути «сліди», залишені минулими подіями, і відповідно спостерігати за сценами з минулого і майбутнього, повідомляє Daily Star.

Ватиканська «машина часу«, що складається з екрану і циферблатів, відома під назвою «хроновізор». З її допомогою не можна фізично переміщатися в часі, але можна не тільки бачити історичні події, але і чути звуки, що їх супроводжують.

Бебре повідомив, що відразу після закінчення Другої світової війни два священики, ченці Пеллегріно Ернеті з Бенедиктинського ордена і Франсуа Брюне, намагалися розповісти світові про існування цієї технології, однак в ЗМІ їх висміяли.

Вебре є випускником юридичного факультету Єльського університету і членом палати адвокатів округу Колумбія. Крім написання книжок, він також веде блог в інтернеті під назвою «Екзополітика», на якому він викладає свою теорію існування «хроновізорів».