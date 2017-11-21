Вчені: Більше 10 великих астероїдів загрожують Землі в 2018 році

За інформацією вчених, в 2018 році Землі загрожує понад 10 великих астероїдів, в особливий список яких внесено 13 тіл, що загрожують земній цивілізації. Інформація представлена фахівцями NASA.



Згідно з даними, одержаних службами спостереження за астероїдами, що знаходяться в межах Сонячної системи, в навколоземному просторі є 17 тис. астероїдів, визнаних потенційно небезпечними. Наближення даних об’єктів до Землі малоймовірно, вказують фахівці, але деякі з них дійсно викликають занепокоєння. На протязі майбутнього року повз планету пройдуть більш 90 великих болідів, з них 13 виділені в особливий список. Мова йде і про об’єкти № 306383 1993 VD і № 2003 CA4, їх проліт очікується в кінці січня.

У лютому також наблизяться кілька тіл: 400-метровий об’єкт № 2015 BN509 і 100-метровий астероїд № 2014 WQ202. Найбільша кількість болідів пронесеться повз Землю в травні і листопаді. Особливо відзначено, що 11 червня людству доведеться пережити справжній «судний» день — в максимальній близькості від планети пройде 280-метровий об’єкт № 2015 DP155.