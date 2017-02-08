Вчені дізналися, скільки годин на тиждень можна працювати

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В ході дослідження австралійським вченим вдалося встановити, яку кількість годин можна працювати людині без шкоди для здоров’я. Результати дослідження були опубліковані в журналі Social Science & Medicine.

Провівши ряд досліджень вдалося встановити, що оптимальна кількість робочого часу в тиждень становить 39 годин. Якщо людина працює більше цього часу, то можуть початися проблеми зі здоров’ям і брак часу на елементарний догляд за собою, заявив автор дослідження Huong Dinh.

«Довгі години роботи підривають психічне і фізичне здоров’я людини. Залишається менше часу, щоб добре поїсти і доглядати за собою належним чином», — сказав лікар Дінь.

За інформацією австралійських вчених, жінкам доводиться важче, ніж чоловікам, так як жінки виконують більше домашніх справ і доглядають за дітьми.

Спостереження проводилися над восьми тисячами австралійців.

Натхнення: medvesti.com