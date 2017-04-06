Вчені довели існування паралельних світів

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Вчені з оксфордського університету змогли науково довести, що паралельні світи дійсно існують. Теорія про паралельні світи з’явилася ще в 50-х роках і багато людей намагалися довести або спростувати її, незважаючи на те, що гіпотеза про існування паралельних світів пояснює природу квантової механіки.



Одне з підтверджень математично вирахував вчений Х’ю Еверетт на простому прикладі звичайної дорожньо транспортної пригоди, довівши, що кількість альтернативних результатів ситуації дорівнює кількості світів. У водія, який побачив пішохода, що раптово вибіг на дорогу, є три варіанти дій і це по суті створює три паралельні світи.

Три світи, три реальності. В одній водій намагаючись врятувати пішохода гине сам, в другій він намагаючись уникнути зіткнення отримує поранення і потрапляє в лікарню, а в третій він збиває пішохода, який гине при зіткненні, а водій залишається живий.

Кількість альтернативних варіантів розвитку такої простої ситуації, як звичайне ДТП — нескінченна. Хоча теорія математика Еверетта була дуже показовою і математично доводила існування паралельної реальності, її не прийняли всерйоз, але команда вчених з Оксфорда сама того не очікуючи, знайшла математичне підтвердження висунутої теорії Х’ю Евереттом.

За їх словами, якщо слідувати засадам квантової теорії, не можна сказати, що існує всередині атома до експерименту над ним, оскільки перед вимірами частинки займають неясну «суперпозицію», в якій вони можуть мати одночасно верхній і нижній спін, або з’являтися в різних місцях в один і той же час.

Виходить, що ми живемо в одному з безлічі паралельних світів, а не в єдиному і тепер це дійсно науково доведено.