Вчені довели неможливість появи Меркурія в Сонячній системі

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Японські вчені змоделювали народження Меркурія в умовах ранньої Сонячної системи. Формування найближчої до світила планети фахівці вважають малоймовірною подією.



Астрономи провели 110 запусків моделі, що передбачає утворення з протопланетного диска навколо Сонця небесних тіл земної групи. У рамках завдання N тіл для цього використовувалося більше ста зародків планет і близько шести тисяч планетезімалів (небесне тіло на орбіті навколо протозірки, що утворюється в результаті поступового збільшення більш дрібних тіл, що складаються з частинок пилу протопланетного диска.).

У більшості запусків вдалося відтворити народження Венери і Землі. Меркурій і Марс утворилися тільки в дев’яти випадках.

Як правило, найближча до світила планета формувалася на відстані 0,27-0,34 астрономічної одиниці від зірки, мала малий ексцентриситет (описує витягнутість орбіти параметр) і була легше Землі приблизно в п’ять разів. На формування планети в основному йшла матерія зародків, народження небесного тіла займало десять мільйонів років.

Меркурій легше і менше Землі приблизно в 20 разів. Середня щільність в нього приблизно така ж, як і у Блакитної планети. Рік на Меркурії триває близько 88 днів. Від інших планет Сонячної системи — Меркурій відрізняється великим металевим ядром — на нього припадає 85 відсотків радіусу цього небесного тіла. Для порівняння, на ядро Землі припадає лише половина її радіуса. На відміну від Венери і Марса, Меркурій, як і Земля, має власну магнітосферу.