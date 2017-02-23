Вчені довели, що вітамін D захищає від застуди та грипу

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Більшість людей приймає вітамін D в таблетках для здоров’я м’язів і кісток, не підозрюючи про те, що цей вітамін допомагає боротися з ГРВІ. Тепер вчені з США за допомогою метааналізу, що охоплює десять країн, довели, що прийом вітаміну D, крім усього іншого, захищає від грипу і застуди.

Дослідники виявили, що щоденний і навіть щотижневий прийом вітаміну D чинив позитивний ефект на здоров’я людей, у яких за аналізом крові діагностували значний дефіцит цього вітаміну. При регулярному прийомі вітаміну D ризик захворіти на грип або застуду у цих людей знижувався в два рази.

Також в ході дослідження було доведено, що дози вітаміну D, які перевищують фізіологічну норму, не мали більш сильного ефекту. Медики попереджають, що безконтрольний прийом лікарських доз вітамінів (в 10-100 разів перевищують потреба організму) загрожує передозуванням, що небезпечно для здоров’я.

Метааналіз включав в себе 25 рандомізованих контрольованих досліджень за участю більше 11 000 чоловік. За словами медиків, гострі респіраторні вірусні інфекції щорічно забирають мільйони життів американців. Результати цього дослідження можуть вплинути на систему охорони здоров’я, а також схилити виробників до вітамінізації своїх продуктів вітаміном D.