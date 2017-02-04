Вчені довели, що мікроби можуть вижити на Марсі

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Мікроби можуть жити в різних умовах, навіть в тих, що на перший погляд не дуже для цього підходять. Нещодавно астробіологи з філії університету Арканзасу, розташованого в американському місті Фаєттевіль, закінчили експеримент, в ході якого дослідним шляхом довели, що деякі мікроорганізми цілком могли б жити і на Марсі.

«Мікроорганізми, які називаються метаногенами, обходяться без кисню і не потребують фотосинтезу, тому, теоретично, могли б пристосуватися і до непростих умов Червоної планети», — пише Engadget з посиланням на результати досліджень.

Метаногени виробляють метан, метан на Марсі теж знайшовся, тому є ймовірність, що його наявність — теж справа рук мікроорганізмів. Вчені вирішили, що ультрафіолетове випромінювання Марса вб’є метаногени, а ось під поверхнею планети у них, напевно, щось могло б і вийти. Для того щоб все перевірити, вони почали проведення експерименту, в ході якого вирощені мікроби поміщалися в умови, максимально наближені до марсіанських. Слабкі вмирали вже через три дні, найстійкішим вдавалося протриматися в «марсіанських» пробірках до трьох тижнів.

Досліди проводилися цілий рік, а тепер, коли стали відомі результати досліджень, з’явилася нова надія на те, що життя на Марсі все-таки існує, хоч і маленька. Але навіть якщо і ні, цікаво було б відправити їх туди з новим марсіанським зондом.