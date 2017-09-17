Вчені: котячий паразит здатний викликати рак мозку у людей

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Американськими вченими було встановлено, що на кішках, а також мишах паразитує певний монотипний рід токсоплазми типу Toxoplasma gondii, який в роботі мозку здатний викликати агресію, а також смертельно небезпечні захворювання.



Вчені відзначають, що зараження даним видом паразита веде до спалахів люті, нераціональним вчинкам, небезпечних хвороб Паркінсона, а також Альцгеймера. Зараження даними «зомбі-паразитом» у підсумку може виявитися необоротним. Такий паразит в людському організмі змушує активувати певні гени, відволікаючи тим самим імунну систему від протистояння до небезпечних інфекцій. Паразит, як правило, розвивається в кишечнику самих тварин. А ось зараження людини відбувається без будь-яких явних первинних ознак. Але через певний час заражені люди починають відрізнятися своєю неадекватною поведінкою.

У людини зараженого Toxoplasma gondii сповільнюються реакції. При цьому з’являється відчуття тривоги, страхи і сумніви. В даному випадку чоловіки втрачають інтерес до якоїсь новизни. А ось представниці слабкої статі стають більш відвертими, відрізняючись ризикованою поведінкою. У даного захворювання у зоні підвищеного ризику перебувають, насамперед, літні люди, вагітні жінки, а також люди схильні до стресових станів, а також інфекцій.