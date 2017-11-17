Вчені: Мастурбація допомагає позбутися від збочених сексуальних бажань

Американські вчені з’ясували, що мастурбація допомагає людям позбутися від збочених сексуальних бажань. Це відноситься до осіб різних статей.

Вони провели дослідження після скандалу, пов’язаного з актором Люїсом Сікеєм, якого застали під час мастурбації перед прихильницями в номері готелю. Такий інцидент не є дивним, тому що цей акт задоволення є нормальним для людей. Він не завдає шкоди здоров’ю, але дозволяє втихомирити свої потреби.

Учені в процесі вивчення медичних даних осіб, що скоїли насильство, з’ясували, що лише 20% злочинців виконували аналогічні дії. Було відзначено, що головний мозок людини може після мастурбації зосереджується на виконанні завдань і не думає про сексуальні утіхи.