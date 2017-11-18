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Вчені: Надлишок солі змінив склад мікробіоти, викликавши гіпертонію у людей

в Здоров'я 18.11.2017 26 Просмотров

 
 

Міжнародна група німецьких і американських вчених провела дослідження, встановивши, що надмірна кількість солі в раціоні харчування людини провокує зміни мікробіома і гіпертонію. Зниження кількості лактобактерій приводить до підвищення тиску, наголошується в доповіді.

Відомо, що підвищена кількість солі призводить до зростання кров’яного тиску і розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, надлишок солі в організмі коригує склад імунних клітин, провокуючи розвиток аутоімунних захворювань. Дані дослідження наводяться в статті журналу Nature.

Вчені припустили, що саме кишкові бактерії активують імунні клітини, дозволяючи коректувати склад і модифікацію захисних молекул організму. Дієта з високим вмістом солі вбиває кишкові мікроорганізми, що знижує імунітет і підвищує тиск.

 
 
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