Вчені: Надлишок солі змінив склад мікробіоти, викликавши гіпертонію у людей

Міжнародна група німецьких і американських вчених провела дослідження, встановивши, що надмірна кількість солі в раціоні харчування людини провокує зміни мікробіома і гіпертонію. Зниження кількості лактобактерій приводить до підвищення тиску, наголошується в доповіді.

Відомо, що підвищена кількість солі призводить до зростання кров’яного тиску і розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, надлишок солі в організмі коригує склад імунних клітин, провокуючи розвиток аутоімунних захворювань. Дані дослідження наводяться в статті журналу Nature.

Вчені припустили, що саме кишкові бактерії активують імунні клітини, дозволяючи коректувати склад і модифікацію захисних молекул організму. Дієта з високим вмістом солі вбиває кишкові мікроорганізми, що знижує імунітет і підвищує тиск.