Вчені нарахували в будинку людини 100 видів комах

Вчені з Каліфорнії провели дослідження на визначення кількості видів комах, що мешкають в будинку людини. Виявилося, що цілком позбутися таких «жителів» неможливо — приблизно 100 різних видів комах і безхребетних знаходяться в будь-якому житловому приміщенні.

Вчені протягом п’яти років вивчали комах, які присутні в будь-якому будинку людини. Фахівці провели пошуки «незаконних мешканців» на території різних країн і континентів. Виявилося, що люди не можуть повністю позбутися від комах і дрібних безхребетних — ці організми залишаються стійкі до вологого прибирання і чистоти, крім того, наявність сміття також не позначається на їх чисельності.

Згідно думку вчених, наявність такої кількості видів комах в житлі людини невипадкова. Безхребетні є важливою частиною екосистеми, а в їх раціон входить пил, лусочки шкіри тощо. Звичайно, це дослідження не має на увазі, що тепер господиням треба закинути прибирання — все ж чистота в будинку впливає на здоров’я його мешканців.